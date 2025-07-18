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В МИД предупредили, что НАТО готовится к столкновению с Россией

Грушко: планирование государств НАТО нацелено на создание угрозы России
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Пресс-служба МИД РФ

Вся стратегия государств-членов НАТО направлена на подготовку к военному столкновению с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в рамках встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ), передает ТАСС.

Дипломат отметил, что в прошлом члены Североатлантического альянса и Евросоюза видели в России «прямую непосредственную угрозу», но теперь они считают ее «долговременной угрозой».

«Почему? Потому что у них порог временного лага достижения этих 5% военных расходов от ВВП — это 2035 год. Поэтому, что бы ни произошло на Украине — мир установится, будет подписано соглашение — все равно Россия записана как долговременная угроза», — объяснил Грушко.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что украинский конфликт является лишь инструментом борьбы Запада с Россией. Частью развязанной против РФ «гибридной войны является информационная кампания», указал Грушко, добавив, что такого в истории человечества еще не было, «когда России приписывают любые враждебные намерения».

Накануне командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью сообщил, что силы альянса могут подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. В России уже назвали слова военачальника объявлением войны и пригрозили Североатлантическому альянсу ответом, «предусмотренным ядерной доктриной». При этом всерьез нападения не ожидают: в Госдуме полагают, что у НАТО «кишка тонка». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отреагировали на угрозы Калининграду американского генерала.

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