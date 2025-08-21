Политолог объяснил «прогнозы» Швеции о нападении России на НАТО

Очередные заявления Швеции о том, что Россия якобы может напасть на Североатлантический альянс, связаны со стремлением получить больше денег от партнеров по блоку, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его мнению, шведские военные любыми способами пытаются доказать свою значимость как внутри страны, так и в НАТО.

«Достаточно вспомнить, что еще в 2011 году министр обороны той же Швеции говорил о «российской угрозе», мол, Москва способна захватить страну за 2—3 дня, — подчеркнул эксперт. — Тогда это можно было связать с внутриполитической ситуацией. Дело в том, что шведские военные мнят себя и политической силой, поэтому лоббируют интересы своего ведомства и всячески стараются продемонстрировать его значимость. Сейчас мы слышим ту же риторику, но с поправкой на изменившуюся ситуацию. То есть Швеция не так давно стала членом НАТО и поэтому теперь обращается уже к блоку».

Как уточняет Перенджиев, подобное поведение во многом основано и на украинском примере.

«Вот главари киевского режима все время говорят, что, мол, они стоят на защите всей Европы, и им надо помогать. Поэтому и шведы решили сыграть в ту же игру — показать, будто они на передовой противостояния с Россией, пекутся обо всем альянсе, так что пусть там понимают всю важность и значимость Швеции и, конечно, выделяют ей дополнительные деньги. То есть соединились два тренда: тот, что был, условно говоря, еще в 2011 году, и новый, частично украденный у украинцев», — объяснил эксперт.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Клаэссон в интервью телеканалу SVT заявил, будто Россия якобы проверяет слабые места НАТО и вполне может пойти на авантюру в виде захвата каких-то территорий, чтобы оценить реакцию блока.

Ранее в МИД РФ предупредили, что НАТО готовится к столкновению с Россией.