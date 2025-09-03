Украинские БПЛА атаковали Краснодарский край

Украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал Shot.

По словам местных жителей, около 23:20 мск над морем в Анапе прозвучало не менее пяти громких взрывов и были видны яркие вспышки в небе. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Звуки пролета беспилотных летательных аппаратов и громкие хлопки были также слышны в Новороссийске и в селе Криница, административно относящегося к Геленджику.

1 сентября стало известно, что в Приморско-Ахтарске Краснодарского края упали обломки беспилотника.

В ночь на 1 сентября оперштаб региона сообщил, что в промышленной зоне Кропоткина в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошел пожар на трансформаторной подстанции.

Ранее над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА.