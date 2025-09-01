В одном из городов Краснодарского края упали обломки украинского дрона

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края упали обломки беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

По его информации, в ночь с 31 августа на 1 сентября при попытке атаки на гражданские объекты были зафиксированы незначительные повреждения: повреждены кровли трех домов, в одном из которых оказались выбиты окна на чердаке. Фрагменты беспилотников также обнаружены в огороде одного из домов.

Пострадавших нет. На местах происшествия работают специальные и экстренные службы.

В ночь на 1 сентября оперштаб региона сообщал, что в промзоне Кропоткина в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошел пожар на трансформаторной подстанции.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT писал, что в районе Геленджика, а также в Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской произошли взрывы. По словам местных жителей, над Черным морем были сбиты украинские дроны.

Ранее над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА.