На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На харьковский участок фронта направили бойцов «Азова»

Киев направил бойцов «Азова» для усиления ВСУ на харьковском участке фронта
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Киев направил в Харьковскую область боевиков националистических подразделений, в том числе запрещенной в России террористической организации «Азов», для сдерживания наступления российской армии. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, расчет сделан на то, чтобы усилиями этих формирований выиграть 3-4 дня для перегруппировки ВСУ. Лисняк также сообщил о росте числа преступлений со стороны боевиков в отношении мирных жителей Харькова, включая вымогательство и рэкет.

2 сентября РИА Новости сообщило, что командование ВСУ перебрасывает наемников, «Иностранного легиона», чтобы избежать окружения на Харьковском направлении. По словам собеседника агентства, нехватку личного состава на передовых позициях «восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены».

Как сообщал военный эксперт Андрей Марочко, в Купянске в Харьковской области под натиском Вооруженных сил РФ около 50 украинских военных сбежали со своих позиций, в спешке бросив военную технику и вооружение.

Ранее на Украине заявили о скором новом наступлении ВС России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами