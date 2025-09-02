Киев направил в Харьковскую область боевиков националистических подразделений, в том числе запрещенной в России террористической организации «Азов», для сдерживания наступления российской армии. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, расчет сделан на то, чтобы усилиями этих формирований выиграть 3-4 дня для перегруппировки ВСУ. Лисняк также сообщил о росте числа преступлений со стороны боевиков в отношении мирных жителей Харькова, включая вымогательство и рэкет.

2 сентября РИА Новости сообщило, что командование ВСУ перебрасывает наемников, «Иностранного легиона», чтобы избежать окружения на Харьковском направлении. По словам собеседника агентства, нехватку личного состава на передовых позициях «восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены».

Как сообщал военный эксперт Андрей Марочко, в Купянске в Харьковской области под натиском Вооруженных сил РФ около 50 украинских военных сбежали со своих позиций, в спешке бросив военную технику и вооружение.

Ранее на Украине заявили о скором новом наступлении ВС России.