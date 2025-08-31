На Украине заявили о скором новом наступлении ВС России

Волонтер Берлинская: ВС России на днях пойдут в серьезное наступление на Украине

Вооруженные силы России в ближайшее время пойдут в серьезное наступление на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявила волонтер, глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

«Есть информация, что россияне на днях пойдут в серьезное наступление», — написала она.

Накануне начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что специальная военная операция (СВО) будет продолжена ведением наступательных действий. Он отметил, что задачи для группировок российских войск на осенний период будут уточнены.

По словам Герасимова, в течение весны и лета российские солдаты вели безостановочное наступление почти по всей линии фронта. В общей сложности они взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. В Сумской и Харьковской областях вдоль границ РФ создают зону безопасности, а в Днепропетровской области ВС удалось овладеть семью населенными пунктами.

24 августа спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Днепр» ВСУ Виктор Трегубов заявил, что командование Вооруженных сил Украины надеется на погодный фактор, который способен остановить наступление армии России на Покровском направлении. Он отметил, что интенсивность боевых действий не снижается, а командование ВС РФ лишь наращивает группировку на ключевых направлениях.

