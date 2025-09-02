Командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) перебрасывает наемников, «Иностранного легиона», чтобы избежать окружения на Харьковском направлении. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, нехватку личного состава на передовых позициях «восполняют расчеты и экипажи артиллеристов, РЭБ и РЭР, чьи орудия и боевая техника были уничтожены».

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин ранее заявил, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области. Он отметил, что после освобождения южной части ДНР, российские войска улучшают свои позиции в этом районе, а ВСУ безуспешно пытаются контратаковать к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Согласно сводке Минобороны РФ с марта ВС РФ освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сейчас Россия контролирует 79% территории ДНР. Стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.

