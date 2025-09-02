Марочко: 50 военных ВСУ сбежали из Купянска и бросили технику и оружие

В Купянске в Харьковской области под натиском Вооруженных сил РФ около 50 украинских военных сбежали со своих позиций, в спешке бросив военную технику и вооружение. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашей аэроразведкой зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций украинскими боевиками в районе улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах», — сказал он.

Марочко добавил, что по периметру данного района располагаются маневренные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выполняют функции заградотрядов.

Также эксперт заявил, что российские военнослужащие продавили оборону ВСУ и подошли к населенному пункту Синельниково под Волчанском в Харьковской области.

1 сентября военный эксперт сообщил, что украинская армия за неделю в боях на рубежах Луганской народной республики потеряла 4 115 военнослужащих и наемников. По его словам, российские войска уничтожили пять танков, 46 орудий полевой артиллерии, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 96 складов боеприпасов и свыше 270 боевых машин ВСУ.

Ранее были названы подконтрольные ВСУ участки в ЛНР.