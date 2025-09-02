На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, что подразделение ВСУ оставило позиции в Купянске

Марочко: 50 военных ВСУ сбежали из Купянска и бросили технику и оружие
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Купянске в Харьковской области под натиском Вооруженных сил РФ около 50 украинских военных сбежали со своих позиций, в спешке бросив военную технику и вооружение. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Нашей аэроразведкой зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций украинскими боевиками в районе улицы Долгалевская и железнодорожной станции Кооптах», — сказал он.

Марочко добавил, что по периметру данного района располагаются маневренные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выполняют функции заградотрядов.

Также эксперт заявил, что российские военнослужащие продавили оборону ВСУ и подошли к населенному пункту Синельниково под Волчанском в Харьковской области.

1 сентября военный эксперт сообщил, что украинская армия за неделю в боях на рубежах Луганской народной республики потеряла 4 115 военнослужащих и наемников. По его словам, российские войска уничтожили пять танков, 46 орудий полевой артиллерии, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 96 складов боеприпасов и свыше 270 боевых машин ВСУ.

Ранее были названы подконтрольные ВСУ участки в ЛНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами