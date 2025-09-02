В Ростове-на-Дону сработала ПВО

Силы ПВО отбивают атаку ПВО на Ростов-на-Дону. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко», — рассказал чиновник.
На место происшествия выехали спасатели. Отражение налета продолжается.
До этого СМИ сообщали, что над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прозвучало не менее восьми взрывов.
1 сентября сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.
В этот же день из-за падения сбитого дрона в Краснодарском крае под Геленджиком загорелся лес.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1 сентября город Шебекино и поселок Борисовка атакованы беспилотниками, пострадал мирный житель.
Ранее в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел.