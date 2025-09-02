На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прозвучали взрывы

Над Таганрогом и Ростовом-на-Дону прогремело не менее восьми взрывов
Inna Varenytsia/Reuters

В небе над Таганрогом и Ростовом-на-Дону произошло не менее восьми взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал Shot.

По словам очевидцев, рядом с Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону было слышно от пяти до восьми взрывов. В небе были видны вспышки. Предположительно, на Ростовскую область произошла атака украинских беспилотных летательных аппаратов.

1 сентября сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.

В этот же день из-за падения сбитого дрона в Краснодарском крае под Геленджиком загорелся лес.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1 сентября город Шебекино и поселок Борисовка атакованы беспилотниками, пострадал мирный житель.

Ранее в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел.

