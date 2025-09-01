Над территорией Воронежской области уничтожены украинские дроны

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа были уничтожены в период с 16:50 до 17:40 мск.

Днем 1 сентября сообщалось об упавших обломках беспилотника в Приморско-Ахтарске Краснодарского края упали беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале

По данным регионального оперативного штаба, в ночь с 31 августа на 1 сентября при попытке атаки на гражданские объекты были зафиксированы незначительные повреждения.

В 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине начались атаки беспилотников на регионы Российской Федерации. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов по территории России «будет увеличиваться».

Ранее под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника.