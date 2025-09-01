Пять беспилотников атаковали поселок в Белгородской области

Город Шебекино и поселок Борисовка Белгородской области атакованы беспилотниками, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Поселок Борисовка атакован пятью дронами. В результате атаки на коммерческий объект мужчина получил баротравму», — написал Гладков.

Пострадавшего доставили в больницу Белгорода. Кроме того, повреждены четыре грузовые автомобиля, один из которых загорелся. В частном доме и двух коммерческих объектах повреждено остекление, осколками посечены два легковых автомобиля.

В Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, в результате чего в одной из квартир загорелся балкон. Помимо этого, вследствие прилета двух артснарядов этой ночью в двух частных домах в городе были выбиты окна.

Информация о последствиях атак уточняется.

Утром Гладков сообщал, что в Борисовке в результате атак БПЛА пострадали три человека.

