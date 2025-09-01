На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Геленджиком загорелся лес из-за падения беспилотника

Под Геленджиком пожарные тушат лесной пожар, вызванный падением БПЛА
Telegram-канал ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание леса в районе Геленджика, сообщает Telegram-канал Краснодарского краевого лесопожарного центра.

«Системой «Лесохранитель» зафиксировано задымление в районе населенного пункта Пшада со стороны леса. Для проверки полученной информации оперативно выехали лесопожарные бригады и лесничий», – заявили в Центре.

Пробравшись через труднодоступный рельеф, бригады уже подошли вплотную к очагу задымления, уточняют пожарные. На месте пожарные обнаружили, что причиной задымления стала лесная подстилка, которая загорелась после падения сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Директором Геленджикского лесничества, возгорание квалифицировано, как лесной пожар в Геленджикском лесничестве Пшадском участковом лесничестве на примерной площади 0,03 га», – говорится в сообщении.

Пожарные приступили к тушению огня. В настоящее время ведутся все необходимые меры по локализации очага возгорания. На место отправлены новые силы для скорейшей ликвидации ЧП. Работа ведется в полном объеме, уточнили в лесопожарном центре.

Ранее на побережье Черного моря пожар заблокировал нудистов в огненной ловушке.

Атаки БПЛА на Россию
