Поддубный рассказал о судьбе подорвавшегося на мине оператора

Поддубный: раненного в Курской области оператора ВГТРК транспортировали в Москву
Кадр из видео/Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранение в Курской области, доставлен вертолетом в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Военкор уточнил, что Солдатов будет восстанавливаться после ранения в НМИЦ Хирургии имени А. В. Вишневского.

О том, что сотрудник ВГТРК получил ранение в курском приграничье, стало известно 28 августа. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Сергей Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Как рассказывал его коллега, журналист ВГТРК Станислав Бернвальд, большой кровопотери избежать удалось, поскольку раненому своевременно оказали медпомощь.

29 августа Хинштейн сообщил, что оператор после операции уже улыбался. Глава Курской области уточнил, что впереди Солдатова ждет второй этап реконструирующей операции.

Ранее врач с СВО рассказал, как бойцы оказывают себе самопомощь после ранения.

