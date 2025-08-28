Журналист подорвался на мине во время работы в Курской области

Хинштейн: оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в Курской области

Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Он жив, получил ранения, наши военные оказали первую помощь. Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.

В данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшему мужчине. Хинштейн не уточнил, где именно произошел инцидент.

Недавно город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, пострадал мирный житель. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, мужчину с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии доставили в больницу.

До этого благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка рассказывал, что украинские военные все чаще обстреливают храмы в Белгородской области. По его словам, атаки с применением FPV-дронов продолжаются уже четвертый месяц подряд и под обстрелы попадают в том числе святыни.

Ранее в Курской области мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ.