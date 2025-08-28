На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист подорвался на мине во время работы в Курской области

Хинштейн: оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в Курской области
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Он жив, получил ранения, наши военные оказали первую помощь. Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.

В данный момент врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшему мужчине. Хинштейн не уточнил, где именно произошел инцидент.

Недавно город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, пострадал мирный житель. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, мужчину с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии доставили в больницу.

До этого благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка рассказывал, что украинские военные все чаще обстреливают храмы в Белгородской области. По его словам, атаки с применением FPV-дронов продолжаются уже четвертый месяц подряд и под обстрелы попадают в том числе святыни.

Ранее в Курской области мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами