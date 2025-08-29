На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн рассказал о состоянии оператора ВГТРК, раненного в Курской области

Хинштейн: оператор ВГТРК Солдатов, раненый в Курской области, уже улыбается
true
true
true

Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции находится в реанимации, но уже улыбается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Вместе с военным корреспондентом ВГТРК, Героем России Евгением Поддубным зашли к пострадавшему оператору ВГТРК Сергею Солдатову. После операции он пока находится в реанимации, но радует, что уже улыбается», — написал он.

По словам главы региона, Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Солдатову уже провели одну операцию. Как рассказывал его коллега, журналист ВГТРК Станислав Бернвальд, большой кровопотери избежать удалось, поскольку раненому своевременно оказали медпомощь.

В будущем Солдатову проведут второй этап реконструирующей операции, уточнил Хинштейн.

О ранении сотрудника ВГТРК стало известно накануне. В этот же день врио главы региона рассказал, что украинские войска обстреляли село Скородное Большесолдатского района, пострадал полицейский. Атака на населенный пункт была совершена при помощи беспилотника.

Ранее в Курской области мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами