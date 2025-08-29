Хинштейн рассказал о состоянии оператора ВГТРК, раненного в Курской области

Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции находится в реанимации, но уже улыбается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Вместе с военным корреспондентом ВГТРК, Героем России Евгением Поддубным зашли к пострадавшему оператору ВГТРК Сергею Солдатову. После операции он пока находится в реанимации, но радует, что уже улыбается», — написал он.

По словам главы региона, Солдатов наступил на мину «лепесток», когда группа остановилась для съемки в поле. Солдатову уже провели одну операцию. Как рассказывал его коллега, журналист ВГТРК Станислав Бернвальд, большой кровопотери избежать удалось, поскольку раненому своевременно оказали медпомощь.

В будущем Солдатову проведут второй этап реконструирующей операции, уточнил Хинштейн.

О ранении сотрудника ВГТРК стало известно накануне. В этот же день врио главы региона рассказал, что украинские войска обстреляли село Скородное Большесолдатского района, пострадал полицейский. Атака на населенный пункт была совершена при помощи беспилотника.

Ранее в Курской области мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ.