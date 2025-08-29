Врач с СВО рассказал, как бойцы оказывают себе самопомощь после ранения

Сразу после получения ранения солдаты должны оказывать себе доврачебную помощь или самопомощь. Например, они вкалывают себе промедол, это наркотический анальгетик, рассказал «Газете.Ru» военный хирург, призванный на СВО в сентябре 2022 года, выпускник РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Павел Круглов.

«Все медики и военнослужащие оснащены новыми индивидуальными аптечками, а вообще солдаты умеют сами оказать себе доврачебную помощь, это называется самопомощь. Например, при ранении они вкалывают себе промедол, это наркотический анальгетик. Тримеперидин (действующее вещество промедола) нарушает передачу болевых импульсов в центральной нервной системе, повышает болевой порог и изменяет эмоциональную окраску боли, воздействуя на высшие отделы головного мозга. Также препарат оказывает расслабляющее и снотворное действие. Это помогает солдатам пережить боль», – отметил военный.

После самопомощи идет взаимопомощь: другие солдаты могут проконтролировать, есть ли кровотечение у бойца, перевязать рану, обработать ее. Только после этого бойца доставляют к врачам на точки эвакуации, которые находятся на линии боевого соприкосновения.

«В этих точках мы оказываем первую доврачебную помощь бойцам, которые сами до нас добрались или которых нам привели их сослуживцы. После оказания первой помощи мы эвакуируем их санитарным транспортом, — обычно это машина или простые носилки. Бывают ситуации, когда человек получает ранение непосредственно на линии боевого соприкосновения с врагом и у нас нет возможности его эвакуировать санитарным транспортом. Тогда ему оказывается помощь прямо на месте ротными фельдшерами. Далее собственными силами его выводят на точку эвакуации, где может быть оказана более квалифицированная помощь», – рассказал врач.

