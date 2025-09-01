На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска поразили пункты управления и цеха производства беспилотников ВСУ

МО РФ: российские войска за сутки уничтожили пусковые установки Patriot и HIMARS
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские войска нанесли поражение пунктам управления и цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 150-ти районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Patriot» американского производства.

Удары были нанесены при помощи боевых самолетов, дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Накануне, 31 августа, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что весь юг ДНР перешел под контроль Вооруженных сил России после освобождения последнего населенного пункта — Камышевахи.

Ранее стало известно о вербовке ВСУ наемников под видом трудоустройства в Европе.

