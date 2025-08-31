На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил об освобождении всего юга ДНР

Пушилин заявил, что российские войска освободили всю территорию юга ДНР
true
true
true
close
Александр Сухов/РИА Новости

Весь юг Донецкой народной республики (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил России после освобождения населенного пункта Камышеваха. Об этом глава региона Денис Пушилин заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он напомнил, что за прошедшую неделю, согласно информации Минобороны РФ, российские войска взяли под контроль такие населенные пункты ДНР, как Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха. Таким образом, на юге республики были освобождены все населенные пункты, отметил чиновник.

«Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории Донецкой народной республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — сказал он.

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие освободили 79% территорий ДНР.

Также он сказал, что под контролем армии России находится 99,7% Луганской народной республики, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Ранее на Украине заявили о скором новом наступлении ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами