На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о вербовке ВСУ наемников под видом трудоустройства в Европе

ТАСС: ВСУ вербовали колумбийских наемников под видом трудоустройства в Европе
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Наемники из Колумбии, воюющие против российских войск в ряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), были завербованы на Ближнем Востоке, куда их отправляли под предлогом трудоустройства в Европе. Об этом рассказал в интервью ТАСС адвокат Максим Коротков-Гуляев.

По его словам, в Колумбии функционируют агентства по найму для работы в Европе. С людьми заключается договор, а потом их отправляют в ближневосточные страны, где их встречают агенты спецслужбы Великобритании.

Адвокат добавил, что после будущих наемников отправляют на Украину, где их встречают сотрудники службы безопасности страны и проводят распределение в зависимости от того, на что может согласиться человек, например, в карательные батальоны.

При этом министр иностранных дел Колумбии Роса Вильявисенсио заявлял, что многие граждане Колумбии отправляются на Украину для участия в войне и получения навыков ведения боевых действий.

Ранее колумбийский наемник рассказал о пытках ВСУ российских военнослужащих.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами