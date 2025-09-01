Наемники из Колумбии, воюющие против российских войск в ряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), были завербованы на Ближнем Востоке, куда их отправляли под предлогом трудоустройства в Европе. Об этом рассказал в интервью ТАСС адвокат Максим Коротков-Гуляев.

По его словам, в Колумбии функционируют агентства по найму для работы в Европе. С людьми заключается договор, а потом их отправляют в ближневосточные страны, где их встречают агенты спецслужбы Великобритании.

Адвокат добавил, что после будущих наемников отправляют на Украину, где их встречают сотрудники службы безопасности страны и проводят распределение в зависимости от того, на что может согласиться человек, например, в карательные батальоны.

При этом министр иностранных дел Колумбии Роса Вильявисенсио заявлял, что многие граждане Колумбии отправляются на Украину для участия в войне и получения навыков ведения боевых действий.

Ранее колумбийский наемник рассказал о пытках ВСУ российских военнослужащих.