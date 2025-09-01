На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани упали обломки БПЛА, есть повреждения

В Северском районе Краснодарского края обломки БПЛА повредили дома и забор
Телеграм-канал «Роман Старовойт»

В Северском районе Краснодарского края упали обломки дронов. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

Там уточнили, что части дрона выбили окна в двух домах поселка городского типа Ильский. В одном из них был поврежден забор.

«По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава», — отметили в оперштабе.

Согласно посту, при этом никто не пострадал. На места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого жители поселка Ильский рассказали, что слышали не менее пяти взрывов и видели яркие вспышки в небе. Очевидцы утверждают, что были ликвидированы три беспилотника. Кроме того, хлопки раздавались в районе Геленджика, а также в Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской. Местные жители различили 10-15 взрывов. По их словам, дроны уничтожали над Черным морем. Из-за громких звуков сработала сигнализация у автомобилей, в небе был слышен звук двигателя.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
