На Украине предложили серьезно наказывать командиров ВСУ за преступные приказы

РИА Новости: военнослужащие ВСУ предложили ужесточить наказания для командиров
Evgeniy Maloletka/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым хотят ужесточить наказание за неисполнение приказов, предложили ввести более серьезные наказания для командиров за преступные приказы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель силовых структур России.

В конце августа стало известно, что в профильный комитет Верховной рады был передан законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за неповиновение приказу командира вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, исключая возможность применения судом более мягких мер или условного осуждения. Сейчас статья 402 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишь условное наказание за невыполнение приказа.

«Это вызвало волну гнева не только у родственников мобилизованных, информация о готовящихся поправках дошла и до солдат на передовой. В интернете стали появляться ролики, где военнослужащие предлагают сажать на такой же срок самих командиров, отдавших преступные приказы, и тех, чьи подразделения несут огромные потери, исполняя такие приказы», — сказал представитель силовых структур РФ.

По его словам, маловероятно, что Рада примет такое решение в отношении командиров. Если это случится, то в ВСУ будет некому командовать, считает представитель силовых структур РФ.

До этого депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически превратил солдат ВСУ в рабов. По его мнению, у украинских военнослужащих практически нет шансов вернуться домой живыми.

Ранее сообщалось, что получившие инвалидность бойцы ВСУ жалуются на бедственное положение.

СВО: последние новости
