Военнослужащие ВСУ с ограниченными возможностями после демобилизации столкнулись с трудностями при получении социальных выплат. Об этом сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на данные соцсетей, передает ТАСС.

«В интернет-ресурсах фиксируются протестные обращения военнослужащих, уволенных по состоянию здоровья. Они сообщают о сложностях с обеспечением и оставляют критические комментарии на официальных страницах своих подразделений», — отметил собеседник.

Также зафиксированы многочисленные обращения родственников военнослужащих, числящихся пропавшими без вести в зоне боевых действий. По данным источника, одно из подразделений несет значительные потери на одном из участков фронта.

26 июня пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины по имени Виктор рассказал, что командование направило его отряд на позицию, которая, как позже выяснилось, контролировалась российскими военными. По его словам, изначально на этой точке находились бойцы ВСУ, но за два дня ситуация изменилась, и без предупреждения туда вывели новых солдат.

Ранее украинский военный обвинил командование ВСУ в неподобающем отношении к солдатам.