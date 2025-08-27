На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцам ВСУ хотят ужесточить наказание за саботаж приказов командования

В Раде предложили сажать солдат в тюрьму до 10 лет за неповиновение командиру
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Депутаты Верховной рады хотят ужесточить закон для военнослужащих о неповиновении приказу командира, предложив сажать за это в тюрьму на срок от 5 до 10 лет без возможности назначить более мягкое наказание или испытательный срок. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента, пишет ТАСС.

По данным агентства, сейчас статья 402 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишь условное наказание за отказ от выполнения приказа командира. Авторы законопроекта считают такие условия нелогичными и хотят, чтобы солдат наказывали жестче за неповиновение.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен комитетом Рады по вопросам правоохранительной деятельности 27 августа. Если его одобрят, то украинские депутаты смогут проголосовать за него уже в сентябре.

До этого депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически превратил солдат ВСУ в рабов. По его мнению, у украинских военнослужащих практически нет шансов вернуться домой живыми. Депутат отметил, что это признают и сами военные, которые считают, что смогут вернуться только в двух случаях: прекращения конфликта либо в случае тяжелого ранения.

Ранее на Украине дезертирам разрешили добровольно вернуться на службу.

Новости Украины
