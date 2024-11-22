У украинских военнослужащих практически нет возможности вернуться домой живыми, власти страны превратили солдат в своих рабов. Об этом в Раде заявил украинский депутат Дмитрий Разумков, передает РИА Новости.

«Люди говорят: мы пришли добровольцами — стали рабами… Как ни страшно об этом говорить, они (военнослужащие ВСУ. — прим. ред.) отмечают, что домой они попадут лишь в трех случаях», — подчеркнул он.

Украинские солдаты смогут вернуться домой только в случае прекращения конфликта либо в случае получения увечий или гибели.

Кроме того, депутат Рады выступил с упреком в адрес своих коллег, которые, по его словам, нарушили слово, когда утверждали, что закон о мобилизации на Украине не распространится на 18-летних граждан.

До этого Верховная рада Украины одобрила закон о добровольном возвращении на военную службу тех, кто впервые самовольно покинул свои части или дезертировал.

Ранее в Британии раскрыли долю дезертиров в украинской армии.