Ведут разведку и наводят оружие: Белоусов поручил разобраться с дронами США в Черном море

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что фиксируют возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над акваторией Черного моря. Дроны ведут разведку и дают целеуказания высокоточному западному оружию для нанесения ударов по российским объектам.
«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — говорится в публикации.
Также в Минобороны отметили, что полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил (ВКС) России. А это, в свою очередь, увеличивает риск прямой конфронтации НАТО с РФ. В связи с этим, Белоусов поручил разработать и внести предложения по мерам реагирования на подобные провокации.
Дроны США над Черным морем
Американские разведывательные беспилотники не раз замечали в акватории Черного моря. Например, в марте 2023 года Минобороны РФ сообщило, что беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами пересек границы участка, где в период спецоперации установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным ведомства, аппарат летел в сторону Крыма. Для идентификации нарушителя в небо поднимали российские истребители. Они, как сообщали в МО, в контакт с БПЛА не вступали и не применяли бортовое вооружение, но беспилотник потерпел крушение.
«В результате резкого маневрирования в районе 9:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — говорилось в публикации.
После этого для перехвата американских беспилотников истребители поднимали 5 и 27 августа, а также 16 октября 2023-го. Все три дрона, по информации Минобороны, двигались в сторону границы РФ, но при приближении российских истребителей разворачивались.
Кроме того, разведывательный дрон США заметили в акватории Черного моря 4 июня 2024 года. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на Flightradar. БПЛА кружил в нейтральных водах рядом с Крымом.
Примерно в этом же месте беспилотник заметили и 23 июня — в день атаки ВСУ на Севастополь. По данным Flightradar, в акваторию БПЛА RQ-4 Global Hawk зашел около 9:00 мск.
Военкор Алексей Живов также сообщил, что именно Global Hawk наводил ракеты ATACAMS на город. По словам журналиста, сразу после этого дрон пропал с радаров.
25 июня в Telegram-канале Fighterbomber появилось сообщение:
«Начало положено. Поздравляю всех причастных. Красавчики!»
Telegram-канал «МИГ России» предположил, что таким образом Fighterbomber непрозрачно намекнул на поражение или вытеснение ВКС России американского разведывательного беспилотника над Черным морем.
26 июня автор Fighterbomber в программе «333» на Соловьев Live анонимно рассказал подробности этого инцидента. По его словам, RQ-4B Global Hawk ВВС США вел разведку черноморского побережья, берега Крыма и территории полуострова в целом.
«Так получилось, что летал Global Hawk, и совершенно случайно мимо пролетал на очень большой скорости самолет МиГ-31», — заявил автор Fighterbomber.
Он отметил, что российский истребитель летел над американским дроном со скоростью более 2800 км/ч, но не применял оружие. Американский беспилотник, по утверждению автора Fighterbomber, сам «передумал» выполнять боевое задание по разведке.
Журналисты попросили подтвердить или опровергнуть информацию об инциденте с Global Hawk пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — ответил Песков.
Минобороны России также не комментировало сообщения об американском беспилотнике.