Сотрудники МЧС России во время обследования дна Черного моря на пляже Учкуевка, который подвергся атаке со стороны ВСУ, 27 июня 2024 года

Ведут разведку и наводят оружие: Белоусов поручил разобраться с дронами США в Черном море Белоусов поручил разработать меры против полетов дронов США над Черным морем

Глава Минобороны РФ поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США над Черным морем. Американские дроны уже не раз замечали над ним: БПЛА США RQ-4B Global Hawk кружил в акватории 23 июня — в день атаки ВСУ на Крым. Военкор Алексей Живов заявил, что именно этот дрон наводил ракеты ATACMS на Севастополь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США с пролетом беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что фиксируют возросшую интенсивность полетов стратегических БПЛА США над акваторией Черного моря. Дроны ведут разведку и дают целеуказания высокоточному западному оружию для нанесения ударов по российским объектам.

«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — говорится в публикации.

Также в Минобороны отметили, что полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил (ВКС) России. А это, в свою очередь, увеличивает риск прямой конфронтации НАТО с РФ. В связи с этим, Белоусов поручил разработать и внести предложения по мерам реагирования на подобные провокации.

Дроны США над Черным морем

Американские разведывательные беспилотники не раз замечали в акватории Черного моря. Например, в марте 2023 года Минобороны РФ сообщило, что беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами пересек границы участка, где в период спецоперации установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным ведомства, аппарат летел в сторону Крыма. Для идентификации нарушителя в небо поднимали российские истребители. Они, как сообщали в МО, в контакт с БПЛА не вступали и не применяли бортовое вооружение, но беспилотник потерпел крушение.

«В результате резкого маневрирования в районе 9:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — говорилось в публикации.

После этого для перехвата американских беспилотников истребители поднимали 5 и 27 августа, а также 16 октября 2023-го. Все три дрона, по информации Минобороны, двигались в сторону границы РФ, но при приближении российских истребителей разворачивались.

Кроме того, разведывательный дрон США заметили в акватории Черного моря 4 июня 2024 года. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на Flightradar. БПЛА кружил в нейтральных водах рядом с Крымом.

Примерно в этом же месте беспилотник заметили и 23 июня — в день атаки ВСУ на Севастополь. По данным Flightradar, в акваторию БПЛА RQ-4 Global Hawk зашел около 9:00 мск.

Военкор Алексей Живов также сообщил, что именно Global Hawk наводил ракеты ATACAMS на город. По словам журналиста, сразу после этого дрон пропал с радаров.

25 июня в Telegram-канале Fighterbomber появилось сообщение:

«Начало положено. Поздравляю всех причастных. Красавчики!»

Telegram-канал «МИГ России» предположил, что таким образом Fighterbomber непрозрачно намекнул на поражение или вытеснение ВКС России американского разведывательного беспилотника над Черным морем.

26 июня автор Fighterbomber в программе «333» на Соловьев Live анонимно рассказал подробности этого инцидента. По его словам, RQ-4B Global Hawk ВВС США вел разведку черноморского побережья, берега Крыма и территории полуострова в целом.

«Так получилось, что летал Global Hawk, и совершенно случайно мимо пролетал на очень большой скорости самолет МиГ-31», — заявил автор Fighterbomber.

Он отметил, что российский истребитель летел над американским дроном со скоростью более 2800 км/ч, но не применял оружие. Американский беспилотник, по утверждению автора Fighterbomber, сам «передумал» выполнять боевое задание по разведке.

Журналисты попросили подтвердить или опровергнуть информацию об инциденте с Global Hawk пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — ответил Песков.

Минобороны России также не комментировало сообщения об американском беспилотнике.