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Самолет ВВС США заметили над Черным морем перед атакой ВСУ на «Турецкий поток»

Flightradar: перед атакой на «Турецкий поток» над Черным морем летал самолет США
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TurkStream

Перед атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию «Турецкого потока» над Черным морем пролетал самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно данным сервиса, американский самолет пролетал над западной частью Черного моря накануне. В этом же районе пролегает газопровод.

Об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока» несколькими часами ранее сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции задействовали три беспилотника. Ранее украинская армия уже пыталась ударить по станции — 11 января ее атаковали девять дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом атаку ВСУ на «Турецкий поток». В ходе диалога глава российского ведомства попросил турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее РФ заметно нарастила поставки газа в европейские страны по «Турецкому потоку».

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