На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские операторы БПЛА подбили американскую бронемашину Stryker

МО РФ: операторы «Рубикона» уничтожили американскую бронемашину Stryker

Российские операторы БПЛА уничтожили американскую бронемашину Stryker с помощью FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Кроме того, под удар дронов попали гаубица «Богдана», тяжелые беспилотники «Баба-яга», дроны Mavic, а также автомобили, воздушные ретрансляторы, системы связи и блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 31 августа Вооруженные силы РФ ударили по порту в городе Черноморск (до 2016 года — Ильичевск) в Одесской области Украины, в том числе по судну с военным грузом. Удар был нанесен с помощью беспилотников «Герань-2». В результате атаки в порту произошли масштабные возгорания.

30 августа Минобороны РФ сообщило, что расчет боевой группы по ПВО «Рубикон» поразил высотный дрон разведчик-корректировщик ВСУ Shark-M. Беспилотник сбили возле населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике воздушным тараном. БПЛА находился на высоте более 3 км в момент атаки. При этом большая высота не помешала оператору центра «Рубикон» догнать и поразить цель.

Ранее российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами