Российские операторы БПЛА подбили американскую бронемашину Stryker

Российские операторы БПЛА уничтожили американскую бронемашину Stryker с помощью FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Кроме того, под удар дронов попали гаубица «Богдана», тяжелые беспилотники «Баба-яга», дроны Mavic, а также автомобили, воздушные ретрансляторы, системы связи и блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 31 августа Вооруженные силы РФ ударили по порту в городе Черноморск (до 2016 года — Ильичевск) в Одесской области Украины, в том числе по судну с военным грузом. Удар был нанесен с помощью беспилотников «Герань-2». В результате атаки в порту произошли масштабные возгорания.

30 августа Минобороны РФ сообщило, что расчет боевой группы по ПВО «Рубикон» поразил высотный дрон разведчик-корректировщик ВСУ Shark-M. Беспилотник сбили возле населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республике воздушным тараном. БПЛА находился на высоте более 3 км в момент атаки. При этом большая высота не помешала оператору центра «Рубикон» догнать и поразить цель.

Ранее российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно.