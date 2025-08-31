На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российских операторов научили управлять двумя дронами одновременно

ТАСС: ВС РФ научили управлять несколькими дронами при помощи одного оператора
Ashley Chan/Global Look Press

В зоне проведения спецоперации начали применять технологию группового управления FPV-дронами при помощи одного оператора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Технология реализована на дронах «Бумеранг-10». ИИ позволяет переключать управление в ходе полета с одного беспилотника на другие, при этом БПЛА летят в режиме круиз-контроля — медленно, спокойно, берегут батарею», — говорится в сообщении.

По данным источника, данная технология помогает бойцам поражать цели, не давая противнику возможности «поднять голову и прийти в себя». Специалист отметил, что если на местности работает не один, а сразу три оператора, то огневая способность увеличивается в несколько раз.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Минобороны РФ должно завершить работы по созданию системы обеспечения войск беспилотных летательных аппаратов. По его словам, необходимо увеличить темпы подготовки расчетов операторов БПЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий.

Ранее украинский беспилотник Shark-M сбили воздушным тараном в небе над ДНР.

