ВС России ударили по украинскому порту

В ночь на 31 августа Вооруженные силы России ударили по порту в городе Черноморск (до 2016 года — Ильичевск) в Одесской области Украины, в том числе по судну с военным грузом. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».
По его информации, российские военные с помощью беспилотников «Герань-2» нанесли удары по складским и перегрузочным площадям порта.
«Зафиксировано не менее пяти прямых попаданий, вызвавших масштабные возгорания и вторичную детонацию грузов», — сказано в сообщении.
Также канал отмечает, что в порту в результате атаки было повреждено судно с военным грузом.
31 августа в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS. По информации ведомства, атака производилась с помощью беспилотников, ракетных войск, а также полевой артиллерии.
Ранее российские военные потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины.