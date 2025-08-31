На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России ударили по украинскому порту

ВС России ударили по порту Черноморска и поразили судно с военным грузом
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 31 августа Вооруженные силы России ударили по порту в городе Черноморск (до 2016 года — Ильичевск) в Одесской области Украины, в том числе по судну с военным грузом. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

По его информации, российские военные с помощью беспилотников «Герань-2» нанесли удары по складским и перегрузочным площадям порта.

«Зафиксировано не менее пяти прямых попаданий, вызвавших масштабные возгорания и вторичную детонацию грузов», — сказано в сообщении.

Также канал отмечает, что в порту в результате атаки было повреждено судно с военным грузом.

31 августа в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS. По информации ведомства, атака производилась с помощью беспилотников, ракетных войск, а также полевой артиллерии.

Ранее российские военные потопили корабль «Симферополь» ВМС Украины.

