Украинский беспилотник Shark-M сбили воздушным тараном в небе над ДНР

ВС России воздушным тараном сбили дрон разведчик-корректировщик ВСУ Shark-M
Расчет боевой группы по противовоздушной обороне (ПВО) Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства «Рубикон» поразил высотный дрон разведчик-корректировщик Вооруженных сил Украины Shark-M. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оборонного ведомства.

В публикации говорится, что беспилотник сбили возле населенного пункта Гольмовский в ДНР воздушным тараном. В пресс-службе отметили, что БПЛА находился на высоте более 3 километров в момент атаки. При этом большая высота не помешала оператору центра «Рубикон» догнать и поразить цель.

До этого в сводке МО сообщили, что российские силы уничтожили более 200 дронов и несколько ракет «Нептун».

Также ночью ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны отметили, что в ходе ночной атаки российские военнослужащие также поразили места базирования украинских военных и иностранных наемников в 152-х районах.

Ранее дипломат назвал причину удара российских войск по ВПК Украины.

