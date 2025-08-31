Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, подробности инцидента выясняются. Он подчеркнул, что удар по скорой помощи был нанесен украинской стороной целенаправленно.

Рогов отметил, что оператор БПЛА прекрасно видел, что бьет не просто по гражданскому транспорту, а по медицинской бригаде.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что участок фронта на Южнодонецком направлении на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей является самым успешным у бойцов ВС РФ за прошедшую неделю.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее очевидцы сообщили о взрывах над Волгоградом.