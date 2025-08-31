Участок фронта на южнодонецком направлении на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей является самым успешным у бойцов ВС РФ за прошедшую неделю. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Это два участка фронта: на стыке ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями, а также район Красноармейска. На каждом из этих участков за неделю есть освобожденные населенные пункты», — сказал он.

Марочко также сообщил об успехах российских войск на купянском участке. Военные добиваются успехов в боях на участках у Малой Шапковки, Соболевки, Петропавловки.

До этого Марочко сообщал, что восточная часть населенного пункта Юнаковка в Сумской области перешла под контроль армии РФ.

Также Марочко сообщал, что российские военные успешно закрепляются в восточной части Константиновки в Донецкой народной республике. Эксперт добавил, что российские войска взяли под контроль несколько участков уже непосредственно в самом населенном пункте.

