На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дипломат назвал причину удара российских войск по ВПК Украины

Полянский назвал удар по ВПК Украины ответом на атаки на российские НПЗ
true
true
true
close
Global Look Press

Удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины был нанесен в ответ на атаки вооруженных сил республики на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

Дипломат имел в виду атаки на НПЗ в Новошахтинске, Волгограде, поселке Афипский в Краснодарском крае.

По словам Полянского, этот факт «сознательно упускается из виду» странами Запада, которые осуждают действия России.

Дипломат сослался на сообщение Минобороны от 28 августа. Ведомство информировало, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. В пресс-службе ведомства отметили, что все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты успешно поражены.

Днем 28 августа глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз вызвал и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна после ночного якобы удара по зданию дипмиссии европейского объединения в Киеве.

Комментируя слова Каллас, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а повреждения гражданской инфраструктуры являются следствием работы украинских систем ПВО.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами