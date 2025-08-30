В Генштабе сообщили об атаках на украинские заводы и авиабазы

Герасимов: ВС России поразили четыре предприятия Украины и ее три авиабазы

Вооруженные силы России в ходе высокоточного удара по Киеву 28 августа поразили мощности четырех предприятий, выпускающих военную продукцию для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, в тот день в столице Украины были поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Укрспецсистемс» и «Самсунг-Украина», производящие комплектующие к оперативно-тактическим ракетным комплексам «Сапсан», «Гром-2» и ударным беспилотникам.

Также Герасимов заявил, что под удары попали три украинские авиабазы: Староконстантинов (Хмельницкая область), Васильков (Киевская область) и Коломыя (Ивано-Франковская область).

Как сообщала пресс-служба министерства обороны РФ, в ночь на 28 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. В пресс-службе ведомства отметили, что все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты успешно поражены.

Ранее сообщалось об ударе ВС РФ по военному объекту, находящемуся возле здания «Британского совета» (организация признана нежелательной в России ) в Киеве.