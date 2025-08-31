На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух районах Ростовской области сбили БПЛА ВСУ

Слюсарь: ПВО сбили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны РФ сбили украинские беспилотники в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», — подчеркнул он.

До этого местные жители сообщили Telegram-каналу SHOT о нескольких взрывах над Миллерово. Информации о разрушениях и пострадавших не было. Одновременно поступили сообщения о взрывах и работе ПВО над Волгоградом.

30 августа в Адыгее при падении обломков БПЛА в поселке Яблоновском были повреждены стекла в 47 квартирах, 15 частных домов, два офиса и один производственный цех. Власти намерены привлечь специалистов ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения.

Ранее супруги пострадали при взрыве дрона в белгородском селе Ясные Зори.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
