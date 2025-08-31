«Росавиация» сообщила о вводе ограничений на полеты в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда ввели ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря «Росавиации» Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

До этого ограничения на полеты вводились в аэропорту Уфы. Воздушная гавань не работала около 40 минут.

В аэропортах Волгограда и Сочи примерно в 6:00 30 августа также сняли аналогичные ограничения. Воздушная гавань Волгограда не принимала и не выпускала самолеты с 23:06, аэропорт Сочи — с 02:31.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. В июне 2025 года произошла массовая атака БПЛА на российские военные аэродромы.

