На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Уфы возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту столицы Республики Башкортостан, Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнял, что меры вводили в рамках обеспечения безопасности пассажиров. Кореняко добавил, что В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — сказано в сообщении.

Воздушная гавань не работала около 40 минут.

В аэропортах Волгограда и Сочи примерно в 6:00 30 августа также сняли аналогичные ограничения. Воздушная гавань Волгограда не принимала и не выпускала самолеты с 23:06, аэропорт Сочи — с 02:31.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами