Аэропорт Уфы возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту столицы Республики Башкортостан, Уфы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнял, что меры вводили в рамках обеспечения безопасности пассажиров. Кореняко добавил, что В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — сказано в сообщении.

Воздушная гавань не работала около 40 минут.

В аэропортах Волгограда и Сочи примерно в 6:00 30 августа также сняли аналогичные ограничения. Воздушная гавань Волгограда не принимала и не выпускала самолеты с 23:06, аэропорт Сочи — с 02:31.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ.