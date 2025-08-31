Стало известно состояние херсонского депутата, которого атаковал БПЛА

Депутат Зоголь получил контузию и осколочные ранения во время атаки БПЛА

Пострадавший от атаки украинского беспилотника депутат херсонских Алешек Алексей Зоголь находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко.

«Диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги 1 степени рук», — написал он.

Пострадавший был доставлен в Скадовскую центральную районную больницу.

30 августа беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по автомобилю депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя в селе Великие Копани. Помимо Зоголя в машине находился еще один местный житель.

Недавно губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска уничтожили половину машин скорой помощи в прифронтовых районах Херсонской области. У региона было 55 карет скорой помощи. 27 из них попали под удары и были разбиты.

Ранее Сальдо рассказал о новой тактике ВСУ при атаках на Херсонскую область.