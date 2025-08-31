В Саратове возобновило работу высшее военное училище химзащиты

В Саратове спустя 15 лет открылось высшее военное училище высшее военное училище радиационной, химической и биологической защиты. Об этом пишет местное издание «Лента новостей Саратова».

Саратовское высшее военное инженерное училище химзащиты существовало с 1932 по 2009 годы и было расформировано в 2010 году. Указ о его реорганизации был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2025 года в рамках модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.. Теперь в училище будет учиться около 600 курсантов, большая часть которых — участники СВО.

Училищу было присвоено имя подорванного в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) (ВС РФ). Его вдова участвовала в открытии учебного заведения и музея памяти супруга на его территории, о чем сообщает «Российская газета».

До этого сообщалось, что в Нижегородской области откроют высшее военное-инженерное командное училище.

Ранее Белоусов заявил, что перечень учетных специальностей в РФ обновляется в ожидании новых конфликтов.