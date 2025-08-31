На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратове возобновило работу высшее военное училище химзащиты

В Саратове спустя 15 лет открылось высшее военное училище РХБЗ
true
true
true
close
AP

В Саратове спустя 15 лет открылось высшее военное училище высшее военное училище радиационной, химической и биологической защиты. Об этом пишет местное издание «Лента новостей Саратова».

Саратовское высшее военное инженерное училище химзащиты существовало с 1932 по 2009 годы и было расформировано в 2010 году. Указ о его реорганизации был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2025 года в рамках модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.. Теперь в училище будет учиться около 600 курсантов, большая часть которых — участники СВО.

Училищу было присвоено имя подорванного в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) (ВС РФ). Его вдова участвовала в открытии учебного заведения и музея памяти супруга на его территории, о чем сообщает «Российская газета».

До этого сообщалось, что в Нижегородской области откроют высшее военное-инженерное командное училище.

Ранее Белоусов заявил, что перечень учетных специальностей в РФ обновляется в ожидании новых конфликтов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами