В российском регионе откроют высшее военное училище

Правительство России утвердило распоряжение о том, что в Нижегородской области будет создано высшее военно-инженерное командное училище. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Училище разместится на базе 210-го межвидового регионального учебного центра министерства обороны РФ. Как отметили в пресс-службе, функционирование нового образовательного учреждения позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО).

Там также заявили, что все организационные мероприятия по созданию училища намерены завершить к 1 сентября текущего года.

До этого газета «Известия» сообщила, что Минобороны России обсуждает планы по созданию в стране первого военного училища для войск беспилотных систем. По данным издания, сегодня подготовка по направлению беспилотных систем ведется на базе некоторых российских вузов. Но именно специализированное училище такого рода должно стать первым в России. Высшее учебное заведение планируют открыть в Московской области в 2027 году.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.