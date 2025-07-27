На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе откроют высшее военное училище

Высшее военное-инженерное командное училище откроют в Нижегородской области
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Правительство России утвердило распоряжение о том, что в Нижегородской области будет создано высшее военно-инженерное командное училище. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Училище разместится на базе 210-го межвидового регионального учебного центра министерства обороны РФ. Как отметили в пресс-службе, функционирование нового образовательного учреждения позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО).

Там также заявили, что все организационные мероприятия по созданию училища намерены завершить к 1 сентября текущего года.

До этого газета «Известия» сообщила, что Минобороны России обсуждает планы по созданию в стране первого военного училища для войск беспилотных систем. По данным издания, сегодня подготовка по направлению беспилотных систем ведется на базе некоторых российских вузов. Но именно специализированное училище такого рода должно стать первым в России. Высшее учебное заведение планируют открыть в Московской области в 2027 году.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами