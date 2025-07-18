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Глава союза армян России оценил слова Пашиняна о возможном выходе страны из ОДКБ

Абрамян: заморозка членства Армении в ОДКБ стала стратегической ошибкой Пашиняна
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Александр Казаков/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил стратегическую ошибку, заморозив членство республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Союза армян России Ара Абрамян.

«В самый разгар конфликта он (Никол Пашинян) выходит из ОДКБ. Это не нормально. Он все сделал, чтобы это случилось. Это еще вопрос, который мы должны тоже обсуждать», — сказал Абрамян.

16 июля Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер Армении отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В январе министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее в Госдуме оценили слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.

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