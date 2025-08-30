Житель Адыгеи пострадал в результате падения обломков БПЛА

Кумпилов: в Адыгее обломки БПЛА повредили дома и цех, пострадал один человек

Обломки сбитых беспилотников повредили несколько частных домовладений и производственный цех, пострадал один человек. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждены дома в Тахтамукайском районе. Пострадавшему жителю Яблоновского была оказана медицинская помощь.

«Также поврежден один производственный цех», — написал Кумпилов.

На месте происшествий работают экстренные службы.

В ночь на 30 августа обломки сбитого беспилотника повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), в результате чего произошел пожар. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали сотрудников НПЗ. На месте работают сотрудники МЧС, а также специальные и экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.