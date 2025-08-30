На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская артиллерия уничтожила силы и технику ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ: артиллерия группировки «Запад» уничтожила силы и технику ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Самоходная гаубица «Мста-СМ2» уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

В операции участвовали расчеты гаубиц гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад». Помимо опорных пунктов были уничтожены пункты управления беспилотниками, боевая техника и военнослужащие ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

В Минобороны РФ добавили, что артиллеристы смогли оперативно занять позицию и открыть огонь благодаря разведывательным данным от операторов беспилотного летательного аппарата Zala.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России в ночь на 30 августа нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины. В частности, был нанесен удар по ракетостроительному предприятию «Южмаш».

Ранее в США заявили о передаче Украине американского вооружения для ударов вглубь РФ.

