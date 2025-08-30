В США заявили о передаче Украине американского вооружения для ударов вглубь РФ

Соединенные Штаты Америки поставляют Киеву вооружение, которое позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить глубже по территории России. Об этом заявил телекомпании Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мы предоставляем [Киеву] некоторые средства [поражения], позволяющие наносить удары глубже [по территории России]», — сказал дипломат.

Он допустил, что ВСУ в скором времени используют это вооружение. Уитакер не уточнил, о каких именно средствах поражения идет речь, однако напомнил, что США намерены продать Украине более трех тысяч дальнобойных ракет ERAM.

По данным Уитакера, за минувший месяц Украина вывела из строя около 20% российских мощностей по переработке нефти.

28 августа стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Украинская сторона запросила до 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех.

25 августа во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. По его словам, это стало возможно благодаря тому, что американские союзники по НАТО увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП. То есть они теперь покупают оружие у США, а затем на своих условиях поставляют его Киеву.

Ранее в России рассказали, почему США не прекратят поддерживать Украину.