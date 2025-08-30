На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о комбинированном ударе ВС РФ по Украине

Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре и ВПК Украины
Вооруженные силы России в ночь на 30 августа нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Для ударов российские военные задействовали ракетные комплексы «Искандер-М» и «Искандер-К», ракеты «Калибр», крылатые ракеты Х-101 и беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Кроме того, в небо были подняты пять бомбардировщиков Ту-95МС и один Ту-160, задействовано около сотни дронов.

Согласно данным канала, по объектам в Днепропетровске было выпущено по меньшей мере 10 ракет в течение 15 минут. Отмечается, что над ракетостроительным предприятием «Южмаш» поднялся черный дым.

В Павлограде Днепропетровской области под российские удары попали химический завод и механический завод.

В Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего задержаны поезда с оружием для Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении.

Зафиксированы удары и в других региона Украины. В Славянске, Краматорске и Новодонецком, поражены пункты временной дислокации украинских военнослужащих, добавил Mash.

Ранее в США заявили о передаче Украине американского вооружения для ударов вглубь РФ.

СВО: последние новости
