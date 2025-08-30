«Просил строго не наказывать»: генерал Оглоблин выступил с последним словом в суде

Экс-глава управления планирования связи генерал Александр Оглоблин, обвиняемый в коррупции, в последнем слове признал вину в получении взятки 12 млн рублей от пермского завода «Телта». Об этом РИА Новости сообщил один из участников судебного процесса.

В своем выступлении в суде генерал раскаялся, а также напомнил, что он сотрудничал со следствием, не причинил ущерба и «просил суд его строго не наказывать», отметил собеседник агентства.

Уточняется, что гособвинитель просил назначить Оглоблину 12,5 лет лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года. Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.

Адвокат обвиняемого Максим Довгань заявил, что генерал не согласен с квалификацией дела, так как оно было возбуждено уже после того, как его клиент написал явку с повинной и дал показания на других генералов — Халила Арсланова и Вадима Шамарина.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год были заключены государственные контракты с телефонным заводом «Телта» на сумму более 1,2 млрд рублей. В свою очередь Оглоблин, контролировавший выполнение гособоронзаказа, получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей компании за общее покровительство.

В 2022 году Оглоблина судили в особом порядке за хищение 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее осужденный экс-генерал Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина.