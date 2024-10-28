Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин, обвиняемый в хищении 1,6 миллиарда рублей, во время оглашения приговора в Московском гарнизонном военном суде, 2022 год

Попался второй раз: уже судимый генерал Оглоблин арестован за взятку в ₽10 млн Генерала Оглоблина обвинили в получении взяток от фирмы армейских телефонов

Осужденный несколько лет назад за мошенничество генерал Оглоблин вновь оказался за решеткой, теперь по делу о взятках. В прошлый раз его приговорили к 4,5 года колонии за то, что мужчина участвовал в махинациях с китайскими рациями для армии. Но Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Теперь же Оглоблина заподозрили в получении крупной взятки.

Бывшего генерал-майора Александра Оглоблина обвинили в получении крупной взятки от компании, которая делает специальные телефоны для защищенной связи армии. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в Telegram.

«Обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей », — уточнил СК.

Согласно фабуле обвинения, Оглоблин взял деньги в обмен на «общее покровительство» фирме, которая получила многомиллионный госзаказ на поставку устройств связи для Минобороны. В рамках нового дела бывшего генерал-майора арестовали.

«Вот из-за такого ворья парни с передовой до сих пор просят волонтеров помочь с шифрованной связью. Или любой связью», — прокомментировал обвинение популярный российский Telegram-канал «Два майора».

Компания «Телта», фигурирующая в деле, поставляла армии телефоны «Престиж-АОН» (для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера), полевые телефоны ТА-88 и другие устройства. В 2023 году фирма не выполнила обязательства по контракту с Минобороны. Она должна была передать нужное количество телефонов «Престиж-АОН» за четыре месяца, но не сделала этого. Оборонное ведомство через суд взыскало с компании неустойку в размере 3,9 млн руб.

Сейчас гендиректор «Телта» Алексей Высоков и главбух Елена Гришина арестованы по делу об особо крупном мошенничестве и даче крупной взятки. По версии следствия, «Телта» продавала Минобороны средства связи по завышенной цене, а также подкупила начальника одного из отделов Главного управления связи ведомства Сергея Слюсаря телевизором, самокатом и квадрокоптером общей стоимостью 170 тыс. руб.

«Сами подсудимые утверждали, что с помощью подарков они пытались наладить взаимодействие с господином Слюсарем, который всегда общался на повышенных тонах и отличался изрядной грубостью, бракуя отправляемые ими документы. Но после того как ему презентовали самокат, он стал вести себя более сдержанно», -- писала газета «Коммерсантъ».

4,5 года колонии: предыдущее дело Оглоблина

До уголовных дел Оглоблин возглавлял управление планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России. В феврале 2022 года его осудили за хищения . В рамках госпрограммы по модернизации военной связи он помогал закупать технику по завышенной цене. После задержания Оглоблин согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что армии понадобились новые радиостанции Р-187-П1 «Азарт». Их решили делать в Китае. Из Китая станции получали почти готовые, и только финальные комплектующие ставили в России. Так можно было значительно сэкономить на производстве, а представлять все так, будто устройства стоят дороже.

«[Таким образом] при исполнении контракта на общую сумму 18,5 млрд руб. можно было похитить 6,7 млрд», -- отмечал «Коммерсантъ».

В итоге Оглоблина признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере». Ущерб от преступления оценили более чем в 1,6 млрд руб. Помимо 4,5 года колонии мужчине назначили штраф в 800 тыс. руб., лишили звания и государственных наград, запретили должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года.

В августе Оглоблин вышел из колонии после дачи показаний по делу генерала Вадима Шамарина. Неотбытый срок ему заменили на исправительные работы. Шамарина судят за взятки, следствие полагает, что Оглоблин и его брат были посредниками. Несмотря на это, у бывшего генерал-майор был только статус свидетеля.

«Господин Оглоблин на допросе высказал опасение за себя и за своего брата, указав, что в случае освобождения генерала боится, что тот может лично либо через его доверенных лиц оказать на них давление, дабы они изменили ранее данные ими показания. «Допускаю, что в случае освобождения от Шамарина могут поступать угрозы жизни и здоровью», — передавал «Коммерсантъ».

«Жил довольно скромно»: имущество Оглоблина

В рамках первого дела у военного арестовали две квартиры в Сочи общей стоимостью 22 млн руб. Оглоблин записал их на доверенных лиц, но это ему не помогло. На его счетах также арестовали €770 тыс. и $450 тыс.

«На отделку апартаментов, как признался сам генерал, он потратил почти 70 млн руб., полученных от участия в махинациях», — указывал «Коммерсантъ».