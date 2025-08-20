На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Осужденный экс-генерал Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина

ТАСС: осужденный бывший генерал Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший начальник связи Вооруженных сил России — заместитель начальника Генштаба, экс-генерал Вадим Шамарин дал показания по делу главы управления планирования связи генерала Александра Оглоблина. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в рамках уголовного дела обвиняемого Оглоблина Шамарин был допрошен в качестве свидетеля.

Факт дачи показаний Шамариным подтвердил его адвокат Владимир Шелупахин.

6 апреля сообщалось, что второе уголовное дело против Оглоблина не связано с показаниями, которые дал Шамарин.

В 2022 году Оглоблина судили в особом порядке за хищение 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал Шамарин заключил сделку со следствием.

