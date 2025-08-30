И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности (СБ) организации заявил, что Россия фиксирует попытки исказить идею саммита Москвы и Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фиксируем ... много попыток исказить идею проведения российско-украинского саммита», — поделился Полянский.

Он уточнил, что Москва может рассмотреть сценарий соответствующей встречи, но при условии «тщательной предварительной подготовки» и ее «субстантивном наполнении», в противном случае встреча будет лишена смысла.

До этого Полянский заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники предпринимают попытки сделать невозможными любые мирные переговоры по украинскому кризису.

На прошлой неделе словацкое издание Slovo написало, что Великобритания и Евросоюз планируют сорвать попытки установить мир на Украине. Там предположили, что у лидеров ЕС есть план сместить Зеленского и назначить на его место посла Киева в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

